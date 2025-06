Romero demana millorar en innovació: "No podem competir per sous més baixos"

Raquel Gil defensa el paper de l'administració en la digitalització de l'economia

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha demanat millorar l'economia a partir de la innovació i el coneixement: "No podem competir per sous més baixos, no podem competir a la baixa".

Ho ha dit aquest divendres en la inauguració de la sessió final del 4t Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya, organitzat pel Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, i el degà del Col·legi, Carlos Puig de Travy.

Romero ha lamentat que "els sous no van al ritme de l'economia" a l'hora de créixer, la qual cosa es pot veure en l'evolució del producte interior brut (PIB) per càpita, que creix a un ritme inferior al de l'economia.

Ha explicat que no es pot permetre "que l'economia creixi però no es reparteixi" i ha reclamat treballar per a una economia, textualment, cada vegada més justa i equitativa.

La consellera ha dit que cal fer més resilient i innovadora l'economia, i que estigui basada en la tecnologia i sigui més sostenible "sense oblidar la reducció de la desigualtat".

RAQUEL GIL

Gil ha destacat l'oportunitat que suposen espais com el Col·legi d'Economistes de Catalunya per "aturar-se en un món on tot passa molt ràpid" i afrontar els reptes que no només es presenten a Catalunya, sinó a les ciutats i, en concret, a Barcelona.

Ha reivindicat que més de la meitat de les start-ups catalanes han passat en algun moment pels serveis que ofereix el consistori, textualment, i ha assenyalat la seva "aposta decidida per la diversificació econòmica" que, a més, permeti generar oportunitats a la ciutadania.

D'altra banda, ha defensat el paper de l'administració en la digitalització de l'economia que, a parer seu, ja no és només un objectiu sinó una condició 'sine qua non', a banda de "no deixar ningú enrere", posant les persones al centre també en el sector econòmic.

PUIG DE TRAVY

Puig de Travy ha posat en valor que el Congrés d'Economia i Empresa "no és una declaració d'intencions, sinó un ventall de propostes d'un full de ruta per fer de Catalunya una terra més pròspera".

El degà ha afegit que aquestes idees han de servir per fer noves polítiques econòmiques i orientar les estratègies empresarials, ja que "la Catalunya del futur no es pot improvisar, s'ha de pensar i liderar amb idees".

Ha explicat que el Congrés té el deure de posar el coneixement i l'experiència al servei de l'economia, i ha cridat a aprofitar el llegat que deixa.