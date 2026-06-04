Romero demana a Junts i el PP no bloquejar el nou finançament al Congrés

Assegura que l'"exigència obstinada" d'ERC i els Comuns ha enriquit els pressupostos
BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Alícia Romero, ha cridat Junts i el PP a no bloquejar la reforma del finançament autonòmic al Congrés per ampliar els recursos per la Generalitat.
En la seva intervenció a la cambra catalana per presentar els pressupostos aquest dijous, ha defensat un nou model que financi millor les competències que donen les comunitats autònomes i que creu que "avui ja genera molts desajustaments i desigualtats".
"No bloquejar-lo i permetre la tramitació pot fer que millori aquest model", ha insistit Romero, que fa seves les paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, quan demana que no val acusar a qui fa la proposta.
La consellera ha recordat que el 2001 i el 2009 la proposta de millora del finançament també venia de Catalunya, i ha destacat que, en el primer cas, "va venir d'una proposta del PP i CiU al Majestic".
"Espero que, malgrat les discrepàncies polítiques legítimes, no posin pals a les rodes als avenços que beneficien el conjunt de Catalunya. Podrem debatre l'any vinent un pressupost amb 5.000 milions més", ha afegit.
PRIMER EXAMEN DELS COMPTES
Ha assegurat que l'"exigència obstinada" d'ERC i els Comuns en les negociacions ha enriquit els pressupostos del Govern del 2026, que aquest dijous afronten el primer examen al Parlament.
Romero ha dit que els comptes combinen "ambició i rigor", amb una capacitat de despesa de gairebé 50.000 milions d'euros, i ha celebrat que ERC i els Comuns ja hagin compromès el seu suport.
El Govern espera superar sense sorpreses la votació al Parlament en la qual previsiblement es tombaran les esmenes a la totalitat presentades per Junts, el PP, Vox, la CUP i AC tant als pressupostos com a la llei de mesures fiscals i financeres.
"El pacte no és renúncia, és una forma de servei públic", ha expressat Romero, que ha defensat tenir pressupostos per avançar cap a una Catalunya rica, plena, pròspera, moderna i eficient, segons ella.
SEGON PROJECTE
Es tracta del segon projecte de pressupostos que presenta l'executiu català de Salvador Illa aquest any: el primer el va entrar el 27 de febrer, però el va haver de retirar tres setmanes després --la primera vegada que passa--, perquè aleshores només comptava amb el suport dels Comuns i no d'ERC.
Per això, el Govern i els republicans van acordar donar-se més temps després que ERC no aconseguís que els socialistes avalessin la cessió del 100% de l'IRPF a Catalunya i s'obrissin a negociar una proposta alternativa.
A mitjans de maig, un cop passades les eleccions andaluses, les dues parts van acostar posicions i van acabar tancant un acord que contempla la construcció d'una línia orbital ferroviària, el reforç de l'Agència Tributària de Cataunya (ATC) i que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entre altres aspectes.
FULL DE RUTA
Romero ha explicat que presenta les comptes amb la convicció que no són només partides, números i xifres, sinó que els pressupostos són un "full de ruta" i l'eina principal del Govern per prioritzar, actuar i afrontar els reptes de futur.
Ha afirmat que el procés de negociació ha estat exigent, intens i fructífer que permeten dir que aquests són uns pressupostos "millors" que els que es van presentar fa uns mesos, i ha subratllat que l'executiu manté intacte el seu objectiu de donar estabilitat a la legislatura.