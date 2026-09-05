Romero demana a Junts plantejar esmenes al finançament: "Tenim una finestra d'oportunitat"

Jesús Hellín - Europa Press
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha demanat a Junts que treballi per modificar i esmenar el nou model de finançament durant el seu tràmit parlamentari al Congrés: "Tenim una finestra d'oportunitat que no havia existit en els últims 14 anys. I, per tant, em sembla que tots hem de ser responsables", ha dit.
En una entrevista aquest dissabte de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha assegurat que el concert econòmic, que planteja Junts, no té suports al Congrés i, per tant, defensa avançar en la millora del finançament autonòmic amb aquest nou model "reformat, més just, més igualitari que respecta l'ordinalitat".
"El Govern d'Espanya sap que si ha de convèncer a Junts i ha d'incorporar-ho, diguem, al consens amb el model de finançament, haurà d'oferir alguna cosa", i ha afegit que espera que l'Executiu estigui obert a la negociació en temes com la incorporació de l'element del cost de la vida a Catalunya, a més de la recaptació de l'IRPF.
En referència a Junts ha afirmat que el partit "també és conscient que hi ha un clam a Catalunya" a favor d'un finançament i que, encara que sempre pot ser millor, és important que aquest model s'aprovi.
La consellera ha remarcat que l'objectiu del Govern central és que aquesta reforma es voti al Congrés abans d'acabar el 2026 perquè entri en vigor al 2027, cosa que considera "possible" i que, apunta, significaria incorporar 4.700 milions d'euros al pressupost.
SEAT
Preguntada per la situació de SEAT i la planta de Martorell (Barcelona) ha remarcat la importància del sector de l'automoció per a Catalunya, que afecta a molts llocs de treball, i ha afegit que treballaran "incansablement perquè no hi hagi canvis en aquesta planta" perquè no es redueixin llocs de treball perquè, defensa, és una de les més competitives d'Europa.
Ha apuntat que "hi ha hagut una certa crisi amb el tema del vehicle elèctric", encara que ha dit que hi ha temps per treballar perquè aquesta marca, que qualifica com a històrica, no desaparegui.