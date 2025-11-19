Romero demana a Junts incorporar-se "al consens per a un gran nou model de finançament"

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha demanat a Junts que "s'incorpori al consens per a un gran nou model de finançament que ha de millorar els recursos per a Catalunya".
Ho ha dit en resposta a una interpel·lació del vicepresident de Junts, Antoni Castellà, durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament aquest dimecres.
"Fa 16 mesos que estem treballant en una proposta seriosa basant-nos en el que vam pactar amb ERC. No és una reforma del model, és un nou model de finançament que ha de ser, òbviament, molt millor per a Catalunya", ha sostingut la consellera respecte a la petició de Castellà de treballar pel concert econòmic.
Romero ha defensat que "els endarreriments són força habituals en política, sobretot quan s'estan negociant coses tan importants com un model de finançament autonòmic" i ha recordat que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, presentarà les concrecions entre gener i febrer.
"ESMENAR" MONTERO
Pel dirigent de Junts, Montero "parla d'una multilateralitat des de la qual tots guanyen" mentre que, ha dit textualment, els catalans paguen impostos que no tornen.
"Hem de dir prou, i des del meu grup parlamentari els oferim la mà per fer-ho conjuntament, per esmenar nosaltres conjuntament la ministra Montero", ha afegit.