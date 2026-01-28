Romero demana a Junts aclarir si donarà suport al finançament

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha demanat aquest dimecres al diputat de Junts, Toni Castellà, que aclareixi si faran costat al nou finançament o renunciaran a la possibilitat que els ciutadans puguin disposar de "4.700 milions o més".
"El que ha d'explicar als ciutadans és si renunciaran a 4.700 milions d'euros o es posaran a treballar amb el Govern central i al Congrés perquè siguin 4.700 milions o més", ha subratllat en resposta a una interpel·lació de Castellà en el ple sobre aquesta qüestió.
Tot això després que el diputat de Junts hagi acusat els socialistes d'haver incomplert el compromís adquirit amb ERC de negociar "un model singular de finançament per a Catalunya, un concert solidari com deien alguns".
No obstant això, la consellera ha negat la major en assegurar que, fins ara, han presentat una part de les quatre carpetes que s'estan negociant, i que quan les tanquin es podrà parlar d'"un finançament singular per a Catalunya".
"Què han negociat? Ni model singular ni res. Miri, encara hi som a temps. Els seus diputats a Madrid, els d'ERC i els de Junts sumen 33 diputats que es poden posar al servei d'aconseguir un finançament just per a Catalunya", ha insistit Castellà.
Després d'això, Romero ha acusat Junts de no haver contribuït en els últims anys a aportar solucions en matèria de finançament, malgrat haver pogut influir a l'Estat en aquest sentit.
També ha instat Castellà a aclarir la diferència que hi ha entre el concert solidari que defensen a Junts amb el que hi ha actualment sobre la taula.