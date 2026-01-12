Romero demana a ERC i els Comuns aprovar els comptes a Catalunya i no demostrar "manca de responsabilitat"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
Confia que "amb els mesos de treball" es pugui aprovar el finançament amb els vots de Junts
BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha instat ERC i els Comuns a aprovar els pressupostos catalans del 2026 en el primer trimestre de l'any: "Si no hi ha pressupostos, jo crec que demostrarem una manca de responsabilitat. Fem tots els esforços perquè sigui així", ha reclamat.
En una entrevista aquest dilluns a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha afirmat que confia a poder tirar endavant els comptes del 2026, i ha assenyalat que, després de la negociació del finançament, les relacions amb ERC són bones i s'han generat "unes complicitats, unes aliances", després d'afegir que el PSC i ERC estan molt alineats amb les demandes al Govern central,
La consellera d'Economia ha sostingut que uns pressupostos del 2023 prorrogats "són molt justos per a Catalunya", ja que cal incorporar ingressos que s'han incrementat en els últims tres anys de creixement econòmic, i ha avisat que es podrien perdre al voltant de 2.000 milions d'euros si no tiren endavant els comptes, segons les seves xifres.
RECAPTACIÓ DE L'IRPF
Romero ha assenyalat que és "impossible" que Catalunya recapti ara mateix el 100% de l'IRPF, perquè l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) no està preparada per gestionar-lo.
Ha explicat que el Govern treballa amb ERC i amb el Ministeri d'Hisenda per tenir un instrument preparat per recaptar i una cobertura legal, ja que caldria modificar la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (Lofca).
També ha detallat que aquest dilluns registrarà una petició de compareixença al Parlament per explicar, en la Comissió d'Economia, el nou model de finançament i poder debatre amb els grups parlamentaris la proposta.
Sobre les crítiques de Junts al nou model, la consellera ha confiat que "amb els mesos de treball" es pugui aprovar, i ha instat Junts a asseure's a la taula i que plantegi millores si té la voluntat que Catalunya avanci.
Romero ha apuntat que una de les coses que han quedat fora de la proposta és que el model tingui en compte el cost de la vida: "A nosaltres ens hauria agradat que hi fos, el cost de la vida a Catalunya és molt més alt, a Catalunya i a Madrid, que en altres comunitats autònomes".
FOMENT
La consellera ha retret que el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, critiqués la proposta de model de finançament abans de la reunió amb el Govern per presentar-la: "Em va semblar desencertat perquè era una valoració molt genèrica, sense haver conegut la proposta".
Ha assenyalat que, abans de fer aquestes declaracions, ho hauria d'haver consultat amb les empreses que representa, i ha desitjat que puguin analitzar la proposta: "Ells sabran a què respon això, però en tot cas, jo si fos una empresa de Foment demanaria explicacions òbviament".