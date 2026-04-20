Romero demana buscar "consens, acords" que permetin avançar a Catalunya

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha demanat buscar "consensos, acords" que permetin avançar a Catalunya, una cosa que ha qualificat d'important.
Ho ha dit aquest dilluns en l'obertura de l'acte 'La Catalunya que volem', organitzat pel Col·legi d'Economistes de Catalunya i en el qual també participen, entre d'altres, els exconsellers d'Economia de la Generalitat Antoni Castells, Natàlia Mas i Jaume Giró.
Romero ha lamentat que normalment es fa més cas a allò que separa que a allò que uneix i ha subratllat que, si fos a l'inrevés, s'avançaria "molt ràpid".
Per això, ha reclamat "deixar el curtterminisme" per fixar-se més en el mitjà i llarg termini per poder arribar a aquests consensos.
La consellera ha assenyalat que la incertesa global no ajuda a Catalunya: "És important que a Catalunya, que som un país petit, intentem buscar consensos".
CONSENSOS ASSOLITS
Romero ha detallat deu punts en els quals ha dit que ja hi ha consens en la societat i l'economia catalanes, entre els quals hi ha la necessitat d'impulsar la productivitat.
Ha afegit que també hi ha acord en la importància de la cohesió social per fer avançar l'economia, a més de la necessitat de tenir talent, atreure'l i generar-lo.
La consellera ha apuntat al consens sobre la necessitat que les empreses creixin, a més de la importància del finançament públic i privat; una administració "més àgil i més eficient"; invertir en infraestructures; impulsar la col·laboració públicoprivada, i digitalitzar l'economia i fer-la més sostenible.