Romero defensa la "prosperitat compartida" per lluitar contra la desigualtat a Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
La revista 'Nota d'Economia' apunta que la bona salut macroeconòmica no repercuteix en tots
BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha presidit aquest dilluns la presentació del número 109 de la revista 'Nota d'Economia', titulat 'Cap a un model de prosperitat compartida', on ha defensat un projecte de política econòmica integral per connectar tots els àmbits de l'Estat del benestar.
L'acte, celebrat al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, ha comptat amb la participació del professor d'Economia i execonomista cap del Banc Mundial, Branko Milanovic, i el secretari d'Assumptes Econòmics i Fons Europeus, Francesc Trillas, segons ha informat el Departament en un comunicat.
El volum consta de 12 articles que analitzen la concentració de la riquesa, la productivitat, l'habitatge i les polítiques de garantia de rendes, i sosté que, malgrat l'evolució favorable dels indicadors macroeconòmics a Catalunya, un de cada tres nens està en risc de pobresa o exclusió.
CONCENTRACIÓ DE RIQUESA I HABITATGE
Entre les conclusions destaca l'aportació de la professora Olga Cantó (Universitat d'Alcalá), qui assenyala que entre el 2005 i el 2022 la riquesa neta a Espanya va créixer un 20%, però aquest increment es va concentrar en l'1% més ric --que va duplicar el seu patrimoni--, mentre que el 50% més pobre la va reduir a la meitat.
En l'àmbit català, el professor Héctor Sala (UAB) adverteix que, encara que el creixement del PIB ha permès un repartiment salarial una mica més equitatiu, l'augment del preu de l'habitatge "posa en risc" la sostenibilitat de la prosperitat compartida.
En aquesta línia, els tècnics de la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica de la Generalitat Carles Badenes i Ermengol Bertran han subratllat que la propietat d'habitatge entre menors de 35 anys a Catalunya ha caigut del 66% al 31,8% en les últimes dues dècades.
SALUT MENTAL I RENDA GARANTIDA
El treball també aborda l'impacte de la precarietat en la salut, una àrea en la qual s'ha registrat un augment de problemes de salut mental, especialment en dones i joves de barris amb rendes baixes, vinculat a la precarietat laboral, les onades de calor i la falta de son.
Respecte a les eines de protecció, les analistes de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Iválua) Cristina Cribillers, Nerea Frías i Júlia de Quintana han constatat que la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) només arriba al 53,1% de les llars en situació de pobresa severa.
A més, adverteixen que el 66% de les famílies amb fills continuen sent pobres després de rebre la prestació, per la qual cosa proposen millorar la coordinació amb l'Ingrés Mínim Vital (IMV) i permetre la compatibilitat de l'ajuda amb el treball.
"POPULISME AUTORITARI"
Per la seva banda, Francesc Trillas ha explicat que la globalització ha beneficiat a les classes mitjanes dels països asiàtics (especialment la Xina), que han incrementat els seus ingressos de forma exponencial (+75%), mentre que els treballadors dels països rics (Estats Units, Europa i Japó) "porten anys estancats".
En conseqüència, l'estudi sosté que el "populisme autoritari" guanya espais i creix la insatisfacció de les classes mitjanes occidentals.