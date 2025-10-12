Romero (Cs) defensa un "patriotisme cívic" per celebrar el 12 d'Octubre

BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari de Comunicació de Cs, Kevin Romero, ha defensat aquest diumenge, 12 d'Octubre, un "patriotisme cívic" que lluiti pels interessos generals dels espanyols.
"Espanya no la poden defensar els qui la roben, com estem veient últimament amb tots els casos que envolten el Partit Socialista", ha declarat a la premsa abans de la manifestació del 12 d'Octubre a Barcelona convocada per Espanya i Catalans Movimiento Cívico i per Cataluña Suma por España.
També ha explicat que Cs treballa per "tornar a ser part fonamental" de la política espanyola i defensar la sensatesa i el centre polític, ha dit.