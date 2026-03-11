Romero critica que el PP recepti abaixar impostos per ajudar les famílies davant la guerra: "No em quadra"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha retret al portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, que demani abaixar impostos com l'IRPF per mitigar les conseqüències que pot tenir la guerra a l'Orient Mitjà en el preu de l'energia i el combustible: "La seva recepta és abaixar recursos per posar-ne més a les famílies. No em quadra".
"Si la seva recepta és abaixar impostos, dir 'no' al model de finançament, dir 'no' al FLA, Com vol vostè fer front a l'escut social, donar ajuda als sectors econòmics...?", ha dit en resposta a una interpel·lació del portaveu popular en el ple del Parlament aquest dimecres.
La consellera també ha recriminat al PP haver votat en contra d'un decret que reduïa el tram autonòmic de l'IRPF per al de menys de 33.000 euros després que Fernández hagi acusat el Govern de no tenir "voluntat política" per abaixar els impostos propis.
Romero ha apuntat que aquesta setmana es reunirà la comissió interdepartamental del Govern amb agents socials i econòmics "per anar monitorant aquesta situació i prendre les mesures adequades", també en coordinació amb el Govern central.
JUAN FERNÁNDEZ
El portaveu popular ha recordat a Romero que amb la guerra a l'Iran puja l'energia, la benzina i els costos de producció i que, en vista d'aquesta situació, el que s'ha de fer és abaixar els impostos "per compensar".
Fernández ha assegurat que Catalunya compta amb alguns dels trams autonòmics d'IRPF més elevats d'Espanya, la qual cosa creu que penalitza els catalans perquè han de fer front a la inflació partint d'una pressió fiscal més elevada.
Ha afegit que les mesures d'alleujament fiscal es poden fer sense necessitat de demanar més competències ni finançament, tot i que per això és fonamental deixar de presentar un "pressupost soviètic que engreixa l'aparell polític i empobreix la ciutadania".
"La Generalitat té eines, competències fiscals i capacitat per actuar sobre el tram autonòmic de l'IRPF. No falten eines, falta voluntat política", ha subratllat.
"Respondrem clarament amb les mesures que calgui, no només per als sectors econòmics, sinó també per a les famílies en funció de les conseqüències d'aquesta guerra, d'aquest conflicte que m'agradaria que vostès també denunciessin", ha resolt.