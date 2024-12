Romero confirma que el Govern mantindrà la bonificació al transport públic

Cid adverteix que les converses pels pressupostos "pràcticament no avancen"

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha confirmat aquest dimecres que el Govern mantindrà les bonificacions als títols de transport públic l'any 2025.

Ho ha fet en la sessió de control al Govern del Parlament, en resposta a una pregunta del diputat dels Comuns, David Cid, sobre els pressupostos: "Pensa o no complir amb l'acord de mantenir les bonificacions del transport, especialment per la T-Jove i la T-Usual, al llarg del 2025? Sí o no, consellera?", ha preguntat.

"És una resposta molt senzilla. Sí, complirem. Ho sap vostè, en moltes converses que hem tingut hem parlat d'aquest tema. És prioritari per a nosaltres i, per tant, nosaltres mantindrem aquesta bonificació", ha afirmat Romero.

NEGOCIACIONS

Cid ha advertit Romero que les converses per aprovar els comptes "avancen molt lentament, o pràcticament no avancen", per la qual cosa ha qüestionat si el Govern té realment voluntat d'arribar a un acord, i li ha demanat passar de les paraules als fets, especialment en matèria d'habitatge.

Romero ha confiat a poder tenir els recursos per "fer un salt endavant a Catalunya" en aquesta matèria i ha assenyalat que s'han de posar els instruments que permetin construir i comprar habitatge per assolir l'objectiu del Govern d'arribar als 50.000 habitatges públics en els pròxims anys.

"Tenim valentia i ambició. Espero que la puguem compartir amb vosaltres i que, tant de bo com més aviat millor, puguem aprovar uns pressupostos per al 2025", ha afegit.

SÍLVIA PANEQUE

D'altra banda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, també ha confirmat la voluntat del Govern de mantenir la bonificació al transport públic en una interpel·lació de la diputada d'ERC Laura Vilagrà, qui ha demanat a la consellera que el finançament del transport públic sigui sòlida i estructural perquè no depengui de qui governa.

La consellera ha apuntat que les anàlisis de l'impacte de les bonificacions en els usos del transport en joves "demostra clarament que el preu era una limitació" perquè hi ha hagut un gran augment d'usuaris joves.

Finalment, també ha afirmat que el Govern treballa amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per desplegar la T-Mobilitat a tot Catalunya.