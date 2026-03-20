Romero confia pactar amb ERC els comptes i dona tranquil·litat amb el suplement

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, s'ha mostrada confiada aquest divendres que el Govern arribarà a un acord amb ERC pels pressupostos --després de retirar-se el primer projecte-- i ha transmès un missatge de tranquil·litat amb l'aprovació del suplement de crèdit, el qual permetrà el "normal funcionament" de l'administració.
"És importantíssim tenir pressupostos, molt", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que la cessió de la recaptació de l'IRPF a Catalunya --escull pel qual ERC no va donar el seu suport al primer projecte dels comptes-- no s'ha apartat, sinó que s'hi treballarà a un altre ritme.
"Hi continuarem treballant perquè nosaltres també volem que Catalunya recapti i gestioni més impostos dels que avui gestiona. Ara necessitem unes modificacions legislatives i hem de veure quin és el millor camí per assolir el nostre objectiu", ha dit.
Ha assenyalat que el suplement de crèdit de 5.988 milions d'euros donarà "la tranquil·litat que el normal funcionament de l'administració està garantit", i ho ha exemplificat en el pagament de les nòmines, dels recursos que van pujant perquè la despesa creix i els compromisos plurianuals, com el Pla de Barris.
"Si no haguéssim pogut pagar les nòmines, hauríem tingut moltes dificultats", ha expressat.