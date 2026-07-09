Romero confia assumir "algun element" de gestió de l'IRPF el 2027 però veu arriscat posar-hi data

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha assegurat que el Govern ha d'anar guanyant posicions per gestionar l'impost de l'IRPF i ha explicat que treballen amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per assumir-ne "algun element" de la gestió l'any vinent.
En unes declaracions durant el balanç de la campanya de la renda 2025, ha ressaltat aquest dijous la importància de fer créixer l'Agència Tributària de Catalunya i preparar-la per assumir nous impostos en el futur, "començant per l'IRPF, que és un compromís que té el Govern".
Però ha remarcat que ara les competències les té el Govern central, per la qual cosa el procés s'ha de fer "sempre d'acord" amb l'AEAT i el govern de coalició, primer a través d'un procés de col·laboració per, més endavant, assumir-ne gradualment la gestió.
Preguntada per una possible data del final d'aquest procés d'assumpció, ha considerat arriscat posar-ne i ha dit que el primer pas és comptar amb una habilitació legal del Gover central, la qual cosa "encara no s'ha produït".
MODEL DE FINANÇAMENT
Quant al nou model de finançament, li agradaria que la reforma entri al Congrés aquest estiu per començar-ne la tramitació formal al setembre, i que estigui aprovada aquest any, perquè els 4.700 milions més per a Catalunya s'incorporin a les arques públiques el 2027.
Està oberta a parlar amb tots els partits, tot i que ha retret al PP que no plantegi cap proposta alternativa: "Quan les coses són bones per a Catalunya o són bones per a les comunitats, jo crec que cal ser-hi".
Respecte a Junts, ha reiterat que li allarguen la mà, ha recordat que hi ha la possibilitat de millorar el model durant la tramitació, i que actualment hi ha una possibilitat que potser no existeixi "d'aquí a un temps".