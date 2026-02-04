Romero enceta una ronda de visites per explicar el nou model de finançament

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, iniciarà aquesta setmana un cicle de presentacions sobre el nou model de finançament per exposar els eixos clau de la proposta i compartir-la amb representants institucionals i agents econòmics i socials de tot Catalunya.
Aquesta iniciativa s'emmarca en la voluntat del Govern d'explicar "de manera directa i transparent" el sistema acordat amb el Govern central per reforçar els serveis públics i les inversions, informa la Conselleria en un comunicat aquest dimecres.
La ronda de visites començarà aquest dijous a Manresa (Barcelona), a la qual assistiran el secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran (Lleida), Xavier Amor, i la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, i divendres n'hi haurà una altra a Girona, amb Amor i el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart.