Romero celebra la tramitació de la condonació del FLA, però demana el nou model de finançament

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Alícia Romero, ha celebrat que es voti la tramitació de la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) aquest dijous al Congrés, tot i que ha dit que ha d'anar aparellat amb l'aprovació d'un nou model de finançament autonòmic.
Ho ha dit aquest dijous en una roda de premsa al costat del secretari d'Hisenda, Antoni Fernández, per presentar les xifres de detecció de frau fiscal a Catalunya el 2025.
Romero ha subratllat que el Govern ja s'ha mostrat obert a negociar durant la tramitació "si Junts o qualsevol altre grup hi vol incorporar millores que es puguin acceptar o estudiar".
"És bona notícia que hi hagi una condonació del deute. Però això no pot venir sol, ha de venir acompanyat d'un nou model de finançament", ha insistit Romero.
Ha explicat que l'infrafinançament actual de les comunitats és el responsable del dèficit que tenen, el qual les porta a endeutar-se.