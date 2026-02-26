Romero: caldria "passar el rasclet" per la despesa del Govern si no hi ha pressupostos

Afirma que l'ATC no està preparada per gestionar el 100% de l'IRPF com demana ERC
BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, ha assegurat aquest dijous que no contempla cap altre escenari que no sigui l'aprovació dels pressupostos del 2026 i que continua negociant amb ERC; en cas contrari, ha avisat, caldria "passar el rasclet" per la despesa dels departaments de la Generalitat.
"Jo no contemplo cap altra cosa que no sigui aprovar els pressupostos perquè entenc que tinc davant un partit com Esquerra que ha estat al Govern. El senyor Junqueras ha estat conseller d'Economia. Per tant, ell sap què suposa no tenir pressupost", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, abans que el Govern aprovi els nous comptes en una reunió extraordinària.
Romero ha dit que no aprovar els nous comptes suposaria una pèrdua de 9.100 milions, la qual cosa generaria un problema de liquiditat, ja que "el més important, és pagar les nòmines i els interessos del deute perquè ens hi obliga la llei".
Ha recordat que en el document de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat que es va aprovar l'estiu del 2025, el qual considera vigent, es van establir les línies del que hauria de ser el futur model de finançament: "Segurament hauria d'haver estat més contundent en la bilateral, però després ens va portar al model de finançament".
Aquell document, ha afegit, establia que el Ministeri d'Hisenda i la Conselleria d'Economia treballaran per desplegar l'Agència Tributària catalana i fer les modificacions legislatives oportunes.
Romero ha dit que aquest nou model "s'ha de concretar en modificacions legislatives que han d'anar a un Consell de Política Fiscal i Financera que segurament serà al març i, per tant, tot té el seu ritme i tot té els seus tràmits".
La consellera també ha precisat que l'Agència Tributària de Catalunya encara no està preparada per gestionar el 100% de l'IRPF, com exigeix ERC, "tot i que demà es modifiqui".
ALTS I BAIXOS
"No s'han trencat les relacions amb ERC", ha dit, després d'assegurar que es refia dels republicans amb els qui han tancat acords importants i que en les negociacions sempre hi ha alts i baixos.
Actualment, ha dit que totes dues parts treballen en assumptes com Rodalies i la llei de l'Estatut de Municipis Rurals, per la qual cosa s'ha mostrat convençuda que hi haurà pressupostos, que, calcula, s'aprovarien després de Setmana Santa.