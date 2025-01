Romero assumeix la pròrroga dels comptes si ERC no canvia de posició

Assegura a Junqueras que compliran "els acords, però quan toca"

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha assumit la possibilitat de la pròrroga tècnica dels pressupostos si ERC no canvia de posició: "Si ERC està tancat en banda, haurem d'anar a l'opció B".

"No és la que ens agradaria, però la Generalitat té molts mecanismes per poder anar a una pròrroga, incorporar recursos i continuar fent les polítiques que el país necessita", ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press després dels dubtes del suport republicà als comptes que va plantejar dimarts el president del partit, Oriol Junqueras.

Ha afirmat que hi haurà més dificultats a l'hora de gestionar l'administració, però ha avisat que no es perden recursos i que amb la pròrroga s'incorporarà el que es vagi modificant, tal com va passar en el mandat d'Aragonès: "Es va modificar el pressupost amb 2.100 milions, amb un decret de suplement, i després amb partides que van anar incrementant fins als 2.700".

Ha indicat que, amb el suplement de crèdit, el pressupost de la Generalitat pot arribar al voltant dels 4.000 milions, la qual cosa, a parer seu, vol dir que es podran "continuar fent coses, gairebé el mateix que podríem fer amb un pressupost".

D'aquesta manera, ha afegit que el decret llei també l'han de votar ERC i els Comuns, raó per la qual "haurem de continuar negociant tot i que no sigui amb uns pressupostos".

PARAULES A JUNQUERAS

"Jo dic al senyor Junqueras: evidentment complirem els acords, però quan toca", ha assegurat, després de recordar que l'acord per aconseguir el finançament singular té de marge fins al 30 de juny i que, textualment, les coses moltes vegades van lentes.

Ha afirmat que la relació amb Esquerra Republicana "sempre" ha estat positiva i ha manifestat que té l'esperança de poder-se asseure a negociar amb ells els pressupostos.