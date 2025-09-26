Romero assegura que la inversió de la Generalitat arribarà als 3.000 milions el 2025

GIRONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha avançat que la inversió del Govern arribarà als 3.000 milions d'euros a tancament de l'exercici 2025 i que el seu objectiu és que "continuï creixent en els pròxims anys".
Ho ha dit aquest divendres en les Jornades Empresarials de s'Agaró (Girona), en què ha destacat que els pressupostos de la Generalitat s'han incrementat fins a un 60% en els últims 5 anys, majoritàriament en els capítols de despesa corrent, i que ha arribat el moment de dedicar "molts més recursos".
"Millorar la productivitat vol dir, entre altres coses, invertir, la qual cosa passa per impulsar infraestructures com ports i aeroports, però també en l'àmbit del coneixement", ha argumentat la consellera.
En aquest sentit, ha recordat que el Govern treballa per crear nous instruments de col·laboració públic-privada per accelerar les inversions: "Podem invertir 3.000 milions, però si ho fem plegats podem invertir molts més", ha assegurat.
Juntament amb la productivitat, Romero apunta que un altre repte de l'economia catalana és augmentar la dimensió de les empreses, "ja que el 99,8% són pimes, i d'aquestes més del 70% són micropimes", i ha ressaltat la importància de l'Institut Català de Finances a l'hora de finançar els seus projectes i contribuir al seu creixement.