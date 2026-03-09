Romero assegura que ERC s'haurà de moure pels pressupostos

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmat aquest dilluns que ERC s'haurà de moure pels pressupostos de la Generalitat i ha assenyalat que el compromís del Govern amb la recaptació de l'IRPF per a Catalunya és "evident i sincer".
Romero ha defensat que el Govern aprovi els comptes sense tenir el suport d'ERC tancat per responsabilitat i ho ha vinculat al conflicte a l'Orient Mitjà: "Fem una crida a ERC a sumar-se a una resposta unitària de les forces d'esquerra davant aquesta crisi política mundial que tenim començant per uns pressupostos que donen estabilitat al país", ha dit en una entrevista a 'El Periódico' recollida per Europa Press.
Sobre el marge que té ERC de condicionar les partides, ha afirmat que "molt" perquè el Govern ha deixat fons oberts per negociar, ha dit que els recursos no seran un problema en la negociació i s'ha mostrat confiada en que si els republicans s'asseuen a parlar, l'acord arribarà.
IRPF
Sobre l'IRPF i les garanties que demanen els republicans, ha explicat que les modificacions legislatives depenen del Congrés i que el Govern central ja va donar el vistiplau a la demanda d'ERC en la comissió bilateral del 14 de juliol del 2025: "Més garantia que un document certificat entre el Govern central i la Generalitat? En fi, em costa veure-ho. El país necessita pressupostos, demano responsabilitat".
Ha expressat que el Govern central treballa en la recaptació i que també el compromís del Govern amb això és evident i sincer i insta els republicans a "donar confiança" al Govern central amb l'IRPF, com ja va fer amb el nou finançament i la quitança del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).
Ha rebutjat un avançament electoral si no hi ha comptes: "No hi ha cap altre escenari. I si algú no vol pressupostos, que ho digui, però que no utilitzi això que 'la pròrroga no és tan dolenta' com fa Junts", ha dit.