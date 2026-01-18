Romero assegura que els diners del nou finançament no anirà a "baixar impostos"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Demana un sòl en alguns impostos per evitar competència deslleial entre comunitats
BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha assegurat que els diners que rebrà Catalunya si s'aprova el nou finançament no anirà a "baixar impostos".
"No pot ser que posem més recursos en el sistema i llavors es baixin imposats. Els recursos no cauen del cel, els ingressos venen dels impostos, si els baixem, tindrem menys ingressos i això és contradictori amb demanar més", ha sostingut en una entrevista de Nació Digital recollida aquest diumenge per Europa Press.
Ha assenyalat que s'haurà d'avaluar a què es destinaran aquests nous recursos, després del que ha apuntat que, en part, aniran a cobrir la despesa desplaçada en salut i també a inversions en infraestructures, escoles i hospitals.
Romero ha criticat que comunitats com Andalusia, Extremadura, Balears i Madrid baixin "els impostos als ric" i demanin a l'Estat més recursos per gestionar els serveis públics, després del que ha apostat per posar un sòl en alguns impostos perquè no es creu competència deslleial entre comunitats.
La consellera ha lamentat que "quan hi ha propostes que surten de Catalunya es veuen malament d'entrada perquè surten d'aquí, sobretot en territoris governats pel PP", i ha demanat deixar de costat qui fa la proposta i es vagi al fons de la qüestió.
"PARTIDISME" EN EL CPFF
Ha lamentat que en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d'aquesta setmana "les comunitats van fer partidisme", i ha afegit que és trist que Comunitat Valenciana, Balears o Múrcia no defensin una millora, ja que són les més beneficiades, segons ella, pel nou model.
Romero ha assegurat que tenen la mà estesa per negociar amb Junts sobre finançament, i ha afegit que hi ha marge "dins del model i també fos del model".
Sobre la recaptació del 100% de l'IRPF per la Generalitat, que és la condició que posa ERC per poder negociar els Pressupostos de 2026, la consellera ha assegurat que hauran de mirar com garantir als republicans "que això va de debò", per poder així abordar els comptes.