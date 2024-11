Romero assegura que Catalunya "serà solidària" per garantir una Espanya atractiva i competitiva

Afirma que "serà impossible" tenir pressupostos catalans abans del gener fins que ERC s'enforteixi

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha assegurat que Catalunya "serà solidària" a través del seu nou finançament autonòmic per així garantir una Espanya que sigui atractiva i competitiva, en les seves paraules.

En una entrevista d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, ha indicat que l'acord amb ERC per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat és clar i parla d'una quota de solidaritat "perquè hi hagi una certa igualtat".

Respecte als terminis de la reforma, ha pronosticat que el Govern gestionarà ja l'IRPF al 2026, i que en el primer trimestre del 2025 el grup d'experts que s'organitzarà per concretar el model --amb dos membres de fora de Catalunya, un de valencià i un altre madrileny-- "definirà la millor fórmula per aconseguir-ho".

"Tenim un repte important. L'agència espanyola té a Catalunya 4000 treballadors i està reconeguda a nivell internacional. I l'Agència Tributària de Catalunya és molt jove, té uns 800", ha admès la consellera.

En aquest sentit, ha apuntat que el grup de treball està estudiant la "fórmula jurídica i quins incentius aplicar" per incorporar als treballadors d'Hisenda a la Generalitat, com els agents de la Guàrdia Civil que van passar als Mossos d'Esquadra en el seu moment.

COMUNITATS

Sobre la viabilitat del model, ha afirmat que malgrat ser un tema crític que el Govern espanyol aporti més recursos al sistema de finançament autonòmic, l'Executiu és "conscient que les comunitats són les que afronten el pes de l'Estat del benestar".

"No som un nen que demana diners al pare, sinó que podem recaptar-lo per afrontar les despeses", ha exemplificat Romero, que ha diferenciat el model del 'cupo' basc, ja que ells paguen una quota pels serveis prestats per l'Estat, i que a més Catalunya aportaria una quota de solidaritat.

En preguntar-li per la comparació entre Catalunya i Madrid, ha retret que "no hi ha ningú més insolidari" que el territori governat per la popular Isabel Díaz Ayuso, ja que demanen recursos però baixen els impostos als rics, textualment.

PRESSUPOSTOS

Respecte als Pressupostos de la Generalitat per al 2025, ha indicat que "serà impossible" acordar-los abans del gener, ja que primer ERC ha de culminar el seu procés congressual per enfortir-se com a partit.

També ha reivindicat que el Govern procurarà que s'augmenti l'habitatge públic a Catalunya: "És un gran repte però no queda més remei que construir. Hem estat molts anys sense fer-ho".