Romero aplaudeix la "rectificació" del Govern central sobre la quota dels autònoms

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha celebrat aquest dimecres la "rectificació" del Govern central sobre la quota dels autònoms davant les crítiques del portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández.
"Ara s'ha fet una proposta, sí. Rectificant, és veritat. I em sembla que rectificar està bé en política. Tant de bo es fes molts més cops, i ara buscant l'acord i el consens amb els agents socials i econòmics. Això és el que fem", ha dit en la sessió de control del Parlament als consellers.
Tot això després que Fernández hagi acusat el Govern central de donar l'esquena als autònoms, un col·lectiu que considera que també pateix l'"infern fiscal" que es viu a Catalunya juntament amb altres col·lectius com les petites i mitjanes empreses.
Per Romero, moltes de les demandes fetes per Fernández es refereixen a competències que són del Govern central i no pas de la Generalitat, i ha assegurat que si volen ajudar ho facin amb la reforma del model de finançament "en la qual el Govern demana més capacitat normativa".
Així, ha aconsellat a Fernández saber quina és la capacitat normativa de la Generalitat: "No la tenim amb la Seguretat Social ni amb elements impositius per als autònoms", ha resolt.