Romero afirma que la relació amb ERC està "cada vegada més consolidada i és estratègica"

Demana respectar la "presumpció d'innocència" de Zapatero
BARCELONA, 25 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmat que la relació del Govern amb ERC després de l'acord de Pressupostos per aquest 2026 està "cada vegada més consolidada i és estratègica", i ha agraït als republicans el seu compromís i responsabilitat amb uns comptes que, apunta, estan pensats a llarg termini.
Així s'ha expressat en una entrevista concedida a 'Nació Digital' recollida per Europa Press aquest dilluns, en la qual ha dit que vol ser "optimista" i pensa que el 2027 també haurà Pressupostos, per la qual cosa aquests no serien els únics de la legislatura.
Sobre el contingut dels acords i la seva dependència de les decisions que prengui el Govern central, Romero ha assegurat que han notat "molta predisposició" i sintonia i que l'executiu és conscient del paper de Catalunya, per la qual cosa assenyala que en els propers mesos es podran concretar molts dels acords.
Pel que fa a l'aprovació del nou model de finançament afirma que la voluntat del ministeri d'Hisenda és portar-ho al Congrés abans de les vacances d'estiu i després ha d'haver-hi una tramitació amb l'objectiu d'aprovar la reforma abans d'acabar l'any perquè les comunitats puguin incorporar els recursos el 2027.
Sobre la recaptació de l'IRPF ha dit que si el model de finançament supera el tràmit parlamentari es podrà negociar i treballar: "Haurem de veure si ho inclou l'Estat o ho fa via esmenes. Però fa falta que hi hagi tramitació al Congrés".
ZAPATERO
Sobre la imputació de l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat que cal esperar i donar temps perquè la justícia treballi i "respectar la presumpció d'innocència".
"Són notícies que no ens agraden i menys d'un referent com ell", ha remarcat.
INFORME FÈNIX
Preguntada per les conclusions de l'Informe Fènix ha dit que treballen la idea d'un salari mínim català, però no es mostra d'acord amb la necessitat del decreixement turístic: "Ha de venir un turisme de més qualitat, que gasti més, però el decreixement s'hauria d'analitzar", ha advertit.
Sobre el salari mínim català ha dit que la direcció general d'Anàlisi Econòmica està analitzant si seria factible i "quines febleses o oportunitats implica", i ha afegit que seria necessari un acord amb els agents socials i econòmics i el Govern, per la qual cosa considera que seria complicat.