Romero afirma que el PSC negocia sobre la Diputació de Barcelona amb Junts, ERC i els comuns

No li consta que el pla del Hard Rock estigui aturat i confia que el conveni de la B-40 se signarà "en breu"



BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha explicat que el seu partit negocia sobre possibles pactes a la Diputació de Barcelona amb Junts, ERC i els comuns, després de governar-hi amb Junts durant l'última legislatura.

"Ens ha anat bé l'experiència amb Junts i voldríem repetir-la", ha afirmat Romero en una roda de premsa aquest dimarts al Parlament, tot i que ha puntualitzat que no prioritzen un acord per sobre dels altres.

En espera que els nous regidors i alcaldes prenguin possessió a la Diputació, ha explicat que no està decidit si en cas d'acord repetiria com a presidenta l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín.

Després de la investidura de Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona, ha sostingut que els socialistes no van tancar cap pacte amb el PP: "El PP va prendre aquesta decisió, entre altres coses, per salvar-se i defensar la seva posició, com va fer Colau".

Ha demanat respecte per l'elecció de Collboni, "democràtica i legítima" com ho va ser --ha recordat-- la investidura del president Pere Aragonès quan el PSC va guanyar les eleccions, o el pacte a Girona per fer alcalde Lluc Salellas (Guanyem) --malgrat que va guanyar el PSC--.

"I Junts ha arribat a acords amb el PP a Gandesa i a Calonge, o a Creixell vam governar PP, PSC, ERC i Junts", ha dit Romero, que ha afegit que aquest és el joc democràtic.

B-40 I HARD ROCK

Sobre el complex del Hard Rock a Tarragona, ha dit que no els consta que s'hagi paralitzat el pla director urbanístic que ha d'aprovar la comissió del ram: "Al contrari. Ens consta que s'està treballant perquè s'aprovi".

També ha confiat que "en breu" la Generalitat i el Govern central signaran el conveni d'execució de la B-40 --el termini pactat acabava el 31 de març--, i ha recordat que la ministra Raquel Sánchez va afirmar, durant la Nit de la Logística, que ja estaven d'acord sobre el text.

Aquestes dues infraestructures van formar part del pacte del PSC i el Govern per aprovar els pressupostos de la Generalitat, i Romero ha explicat que han demanat a l'executiu català una reunió per fer balanç del compliment de l'acord el primer trimestre.