Romero afirma que el nou model de finançament beneficia Catalunya però insisteix que "tothom hi guanya"

MADRID 14 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmat aquest dimecres que el nou model de finançament beneficia els catalans perquè venien d'una situació d'"infrafinançament", si bé ha recalcat que, amb la nova proposta, "tothom hi guanya", per la qual cosa ha negat que es tracti d'un acord d'"insolidaritat" o "desigualtat".
A més a més, ha subratllat que les comunitats governades pel PP s'emporten "el 70% dels 21.000 milions d'euros" que Hisenda planteja incloure en el nou model, per la qual cosa ha instat la formació d'Alberto Núñez Feijóo a explicar als ciutadans "com renunciarà" a aquests recursos.
Així ho ha traslladat en unes declaracions als periodistes abans de participar en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), a Madrid, en què la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, explicarà el nou model a les comunitats autònomes, amb mesures com l'increment del percentatge de cessió als territoris de l'IRPF, que passarà del 50% al 55%, i de l'IVA del 50% al 56,5%.
"És veritat que hi ha comunitats autònomes que en sortim una mica més beneficiades perquè veníem d'un infrafinançament, però és un model en el qual tothom hi guanya, un model moltíssim més just i més igualitari, i si veuen les xifres, és molt evident que això és així", ha dit.
"Estem contents que avui la vicepresidenta ens presenti aquesta nova proposta, que millora el finançament no només de Catalunya, sinó de totes les comunitats autònomes, i fa un sistema molt més just i equitatiu", ha expressat Romero, després d'incidir que l'actual sistema fa "13 o 14 anys que està caducat" i és "desigual" i "injust".