Romero afirma que no portaran els comptes al Parlament fins a tenir "garantit" que s'aprovin

Convida el PP a "aportar" en l'elaboració dels pressupostos en la reunió amb el Govern

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmat que el Govern no aprovarà el projecte de llei de pressupostos del 2025 en el Consell Executiu i que no el portarà a ratificar al Parlament fins que no tingui "garantit" que s'aprovin.

"Nosaltres prioritzem tenir uns bons pressupostos abans que portar-los aquí i no tenir els suports necessaris", ha sostingut aquest dimarts durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament, preguntada pel portaveu del PP, Juan Fernández, que ha criticat textualment l'executiu català per ser ostatge d'ERC.

La consellera socialista ha assegurat que són un govern en minoria i que volen que els comptes reflecteixin el que s'ha acordat amb ERC i els Comuns per a la investidura.

NEGOCIACIONS MÉS LENTES AMB ERC

Romero ha detallat que ara mateix estan avançant amb el grup dels Comuns en la negociació dels comptes i van "més lentament" amb ERC, i ha subratllat que respectaran els tempos de cada formació, en al·lusió al congrés dels republicans del 30 de novembre en el qual decidiran qui lidera el partit.

Ha convidat els populars, amb qui té pendent una reunió sobre els comptes, a que no només hi assisteixin per escoltar sinó també "aportar en la construcció d'aquests nous pressupostos", després de reconèixer que també es reuniran amb altres grups parlamentaris.