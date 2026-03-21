Romero afirma que Montero té "zero" responsabilitat que Catalunya no tingui Pressupostos

Alberto Paredes - Europa Press
La consellera defensa que al Govern central "no han canviat d'opinió" respecte de l'IRPF
BARCELONA, 21 març (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmat que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, té "zero" responsabilitat que Catalunya no tingui Pressupostos després de no haver aconseguit un acord amb ERC.
Ho ha dit en una entrevista de 'eldiario.es' recollida per Europa Press aquest dissabte, preguntada per la cessió de l'IRPF a Catalunya, qüestió que va acordar el Govern amb els republicans.
Preguntada per si s'està guanyant temps perquè Montero deixi de ser ministra perquè pugui haver-hi un acord sobre l'IRPF, Romero ha assegurat que no està "gens d'acord amb aquestes lectures que es fan que ella és la culpable de no sé quantes coses que no passin a Catalunya".
"Tots som conscients del soroll que ha generat el model de finançament a Espanya i les dificultats de convèncer moltes comunitats autònomes de la importància i de la necessitat que aquest model segueixi avanci", ha sostingut.
En aquest sentit, en una altra entrevista aquest dissabte a 'Rac1', la consellera ha subratllat que al Govern central "no han canviat d'opinió" respecte de la recaptació de l'IRPF i ha assegurat que està d'acord amb l'Executiu central amb que la prioritat és canviar el model de finançament autonòmic.
"TINDREM UNS BONS PRESSUPOSTOS"
En la mateixa entrevista de 'Rac1', Romero ha apuntat que el Govern no es troba en l'escenari d'una convocatòria electoral i ha afirmat: "Confio plenament que tindrem uns bons Pressupostos".
"Només tenim un escenari, que és que hagi Pressupostos. Ens ho ha dit ERC, ho hem escrit en un comunicat. Jo no entendria que al juny o al juliol, abans d'acabar el període de sessions, no els tinguéssim", ha resolt.
D'altra banda, respecte a les mesures per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà, Romero ha explicat que el Govern està "revisant" alguns impostos propis per rebaixar o eliminar algunes de les taxes que afecten, per exemple, al sector pesquer o l'agrícola.
"Estem treballant per portar el dimarts algun element de política fiscal", encara que ha assegurat que no està sobre la taula rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF.