Romero afirma que el Govern posa les condicions per al retorn d'empreses, però no hi ha un "pla de xoc"

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Alícia Romero, ha considerat una bona notícia el retorn de la seu social de Banc Sabadell a Catalunya i, tot i que ha assegurat que no hi ha "un pla de xoc" per propiciar que altres empreses tornin, ha subratllat el compromís del Govern per generar estabilitat.

"Estem encantats", ha dit Romero preguntada aquest dijous pel retorn del Sabadell en una entrevista a 'El Matí' de Catalunya Ràdio, en la qual ha dit que són les empreses les que han de prendre la decisió.

"El que hem dit és que sembla que hem de posar les condicions perquè aquells que així ho decideixin o ho vulguin dir, puguin tornar, generant estabilitat, seguretat jurídica, intentant explicar els nostres plans econòmics", ha dit la consellera.

Ha afegit que el Govern té bona relació amb totes les empreses, inclòs Banc Sabadell, amb el qual han mantingut converses arran de l'OPA de BBVA.

"El que volem és que sentin el Govern al seu costat i que, evidentment, quan prenguin una decisió com aquesta, trobin totes les facilitats i tota la cordialitat del Govern de la Generalitat. Però, insisteixo, no farem un pla de xoc, ni l'hem fet perquè tornin empreses", ha dit.