Romero afirma que han "generat les confiances" amb ERC i lamenta que no recolzin els Pressupostos

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero ha afirmat que s'han "generat les confiances" amb ERC i ha lamentat que els republicans no donin el seu suport a l'aprovació dels Pressupostos del Govern.
Així ho ha dit aquest diumenge en una entrevista concedida a 'Catalunya Ràdio' recollida per Europa Press, on ha recordat l'experiència prèvia en la negociació del model de finançament: "Treballant i apropant posicions al final ens vam ensortir. És a dir, jo crec que s'ha de confiar una mica més i, després, perquè tenim un document oficial que ho diu", ha expressat en referència a la recaptació de l'IRPF a Catalunya, condició d'ERC per negociar els comptes.
Així, ha afegit que entén les demandes d'ERC, però ha apuntat que els partits han de saber "llegir el moment", davant d'una extrema dreta que, assenyala, va a l'alça i una certa desesperança per part de la ciutadania.
En aquest sentit, ha assegurat que Catalunya recaptarà l'IRPF a futur: "Quan hi hagi les modificacions legislatives i posem al dia l'Agència Tributària de Catalunya, que avui no està preparada per fer això", ha sentenciat.
Referent a això, ha insistit que li "sap greu" la posició d'ERC després de mesos de treball conjunt i ha recordat que hi ha un document signat sobre la recaptació de l'IRPF i que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès personalment.
D'altra banda, ha descartat una convocatòria electoral en cas que el Govern no sigui capaç d'aprovar els comptes: "Nosaltres estem en un escenari que és Pressupostos, Pressupostos, Pressupostos", ha remarcat.