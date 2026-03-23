Romero afirma que els pressupostos s'han d'aprovar entre finals d'abril i maig "per no patir"

Descarta baixar el tram autonòmic de l'IRPF
BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmat aquest dilluns que els pressupostos s'haurien d'aprovar entre finals d'abril i maig "per no patir", i ha explicat que el decret que el Govern presenta aquest dimecres per pal·liar les conseqüències del conflicte a l'Iran no inclouen mesures en habitatge.
Ha expressat que li agradaria que els comptes estiguessin aprovats abans del dia de Sant Joan perquè considera que com més tard s'aproven més costa executar-los, ha dit en una entrevista a 'Ser Catalunya' recollida per Europa Press.
Preguntada per si el decret que el Govern presentarà aquest dimecres per pal·liar les conseqüències del conflicte a l'Iran és menys ambiciós davant la falta de pressupostos, ho ha afirmat.
Sobre el decret, ha explicat que aquest pivota sobre el suport al teixit econòmic, a les famílies i a l'impuls de les renovables, i no a l'habitatge.
Romero ha descartat baixar el tram autonòmic de l'IRPF, tal com demana el PP català: "Què estarem estalviant a les famílies, 5-10 euros a l'any? Igual perdem en recaptació 30 milions, que podríem utilitzar per a ajuts al sector pesquer, per exemple".
DELEGACIÓ DE L'IRPF
Ha assegurat que la delegació de la recaptació de l'IRPF a Catalunya passarà i ha afirmat que estaven en un "atzucac" en ser una condició d'ERC per donar suport als comptes.
Ha afirmat que encara no hi ha data per a la pròxima reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) però que s'hi posaran sobre la taula les modificacions legislatives del model de finançament pel qual Catalunya rebrà 4.700 milions més.