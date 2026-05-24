Romero afirma que els agradaria que "l'estabilitat de Catalunya es traslladés a Madrid"

Diu que un Pressupost és "viu i flexible" i hi ha marge per a un acord amb els docents
BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmat que els agradaria que la "estabilitat de Catalunya es traslladés a Madrid" després del pacte de Pressupostos aconseguit entre el Govern i ERC i els Comuns que, diu, dona estabilitat i marca una majoria progressista capaç d'aconseguir acords.
Així ho ha dit en una entrevista concedida a 'El País' recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha mostrat confiança en què els acords aconseguits en relació al Consorci d'Inversions, la línia orbital i la gobernança de la Zona Franca serà "difícil" parar-les al Congrés dels Diputats.
En aquest sentit, ha demanat a tots els partits catalans que recolzin en el Congrés la reducció del deute i la reforma del model de finançament, i ha demanat a Junts que "almenys permeti que es tramitin aquestes modificacions legals per reformar el model i que després, si és possible, ho millori".
Sobre els Pressupostos presentats assegura que "incorporen la visió de tres grups polítics amb accents i perspectives diferents", i ha explicat que s'han incorporat dues disposicions addicionals per gastar 500 milions més, per la qual cosa preveu un augment dels ingressos tributaris que podran destinar-se a una major despesa.
Preguntada pel marge que deixen aquests comptes per a la negociació amb els sindicats docents ha assenyalat que "un Pressupost és viu i flexible" i que en cas de requerir més recursos es podrien modificar els acords amb ERC i Comuns per destinar diners a aquest pacte, pel qual es mostra optimista.
CONSORCI D'INVERSIONS I IRPF
En referència a la negativa de Junts al Congrés al Consorci d'Inversions ha dit que Catalunya té necessitats i ha defensat que amb el nou model es deixaran de perdre 500 milions d'euros al mes perquè "els diners arribaran als comptes de la Generalitat en el minut u".
Sobre aquest consorci ha explicat que no està decidit com s'articularà, però que la idea és que hi hagi una transferència perquè la societat mercantil planifiqui i prepari els projectes, i ha afegit que "es garantirà que si no s'executa una obra en aquest any, aquests diners no es perdin".
Sobre la delegació de la gestió de l'IRPF ha explicat que caldrà veure com a marxa la negociació una vegada la reforma entri en el Congrés: "Veurem la capacitat de negociació dels uns i els altres, també dels socialistes. Nosaltres intentarem parlar amb tots", ha exposat.
D'altra banda, ha defensat que la línia orbital ferroviària és un "projecte estratègic" que s'ha recuperat i que es tracta d'un bon projecte.