Romero afirma que Catalunya té un ecosistema de talent propi "molt atractiu" per a les empreses

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmat aquest dilluns que Catalunya té un ecosistema molt propi per generar talent que és "molt atractiu" per a les empreses que es volen instal·lar al territori, i ha assenyalat que el talent és l'element clau pel qual es mou el món.
Ho ha dit durant la seva participació en el congrés 'World in Progress' (WIP), organitzat per Prisa, que se celebra al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, durant una xerrada amb el governador de la Regió Metropolitana de Santiago de Xile, Claudio Orrego.
Romero ha posat en valor que Catalunya compta amb universitats que se situen entre les 200 millors del món, grans centres de formació per a executius i centres de recerca molt potents, i n'ha destacat la producció acadèmica.
Per atreure inversió, ha dit que és important que les administracions donin un missatge d'estabilitat política i seguretat jurídica, dos elements que són "indispensables" i creu que s'estan donant amb l'actual Govern.
HABITATGE I MOBILITAT
D'altra banda, també ha subratllat que l'habitatge i la mobilitat "són claus" per captar inversió, talent i capital humà.
"Necessitem comunicar-nos bé perquè persones que treballen a Barcelona puguin viure a Igualada, a Manresa, a Mataró o a Vilanova, i això faci que, evidentment, hi hagi molta més cohesió i equilibri territorial", ha dit.
Respecte a l'habitatge, ha explicat que el problema actual és que hi ha manca d'oferta, i ha defensat que el Govern l'està augmentant i construint més, amb programes com el Pla 50.000, "però també intentant regular per posar més habitatge al mercat".
COMPETITIVITAT
Sobre la noció de què vol dir ser competitiu en el context actual, ha sostingut que no només és reduir els costos sinó també innovar i generar seguretat, per la qual cosa creu que la competitivitat "cada vegada és més polièdrica".
Ha apuntat que cal que les empreses creixin en grandària perquè el 97% de les empreses catalanes són pimes i, diu, són les que més pateixen els efectes de les crisis: "Necessitem que les nostres empreses siguin més grans. I en això les hem d'ajudar. I estem en diferents programes per veure com, a través de diferents mecanismes, les ajudem a créixer, a tenir múscul, a ser més grans".
Sobre la situació econòmica ha afirmat que malgrat que les dades són bones molta gent pateix l'efecte de la inflació, i ha defensat apostar per polítiques socials que modifiquin l'entorn per millorar la qualitat de vida, i ha posat d'exemple el Pla de Barris aprovat pel Govern.