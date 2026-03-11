Romero acusa Vox de posar en risc el futur de la societat: "Ens volen portar al segle XIX"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha acusat aquest dimecres Vox de posar en risc el futur de la societat pel seu rebuig a les polítiques feministes davant la recent celebració del 8M: "Ens volen portar al segle XIX".
"No som un col·lectiu, som la meitat de la població i hem de guanyar en drets perquè en aquests moments no estem en una situació d'igualtat amb els homes", ha subratllat en la sessió de control al Govern del Parlament adreçant-se al diputat de Vox Joan Garriga.
Garriga ha defensat que s'han d'abandonar les polítiques feministes, LGTBI i de gènere i implementar polítiques amb perspectiva de família i de natalitat en tots els àmbits per no posar en risc el futur de la societat.
En aquest sentit, Romero li ha exposat que les dones que ocupen els mateixos càrrecs que els homes cobren un 30% menys actualment i li ha etzibat: Té filles vostè? Li sembla bé que la seva filla cobri menys que el senyor que està al seu costat i fa la mateixa feina?".
També li ha concretat que el 91% de les peticions de reducció de jornada de la Generalitat són de dones, la qual cosa evidencia la "discriminació" que existeix encara en la societat.
A més a més, ha reivindicat que polítiques com la de la discriminació positiva han permès que al Parlament hi hagi més dones: "Sense aquestes lleis no hi seríem, senyor Garriga".
La consellera ha desitjat que més homes s'afegeixin a la necessitat que hi hagi igualtat entre homes i dones perquè "és una lluita de dos", i ha preguntat a Garriga el motiu pel qual aquesta pregunta no l'ha fet una diputada.