Romero acusa el PP de voler-se assemblar a Vox: "Esteu desprestigiant aquest parlament"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha acusat el PP de voler-se assemblar a Vox i ha assegurat que ja no s'hi pot debatre amb rigor: "Esteu desprestigiant aquest parlament i la democràcia", els ha retret, tot adreçant-se directament al president del PP català, Alejandro Fernández.
Ho ha dit en resposta a una interpel·lació del diputat del PP Cristian Escribano durant el ple del Parlament d'aquest dimecres, en què el popular ha defensat una reducció d'impostos i ha acusat el Govern de "repartir misèria".
La consellera ha advertit que una reducció d'impostos suposa reduir els serveis públics: "Quan retallen, què retallen? Quins serveis públics? La gent mereix saber-ho", ha dit.
Així, ha defensat que, davant una reducció d'impostos "no surten els números", i ha afegit que afeblir els serveis públics no és el model del Govern, per la qual cosa ha remarcat que no eliminaran l'impost de transmissions patrimonials ni l'impost de successions que, ha apuntat, paguen 3 de cada 10 catalans, per la qual cosa considera que eliminar-lo és beneficiar els més rics.
Ha acusat el PP de no representar la classe treballadora i ha respost a Escribano que ella té experiència en el sector privat, després que afirmés que Romero cobra un sou públic des que ell tenia 9 anys: "No té ni punyetera idea de la meva vida personal. He treballat en el món privat, esclar que sí. I he tingut sous normals com molta gent", ha resolt.