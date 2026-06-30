Romero abordarà aquest dimarts amb el secretari d'estat d'Hisenda el nou model de finançament

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, abordarà aquest dimarts el nou model de finançament amb el secretari d'estat d'Hisenda, Jesús Gascón, en la ronda de contactes amb les comunitats anunciada pel ministre d'Hisenda, Arcadi España.
La consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts en una roda de premsa després del Consell Executiu que Romero defensarà el model de finançament que ha treballat conjuntament amb l'executiu espanyol.
Paneque no ha detallat dates per a una futura reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), que està previst convocar després d'aquesta ronda de contactes, i ha dit que és el Ministeri d'Hisenda qui ho ha d'anunciar.