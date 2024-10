Romero aborda amb Pimec com millorar la fiscalitat de les empreses i reduir la burocràcia

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, i directius de Pimec encapçalats per Antoni Cañete han abordat aquest dimecres les mesures necessàries per afavorir el creixement de les micro, petites i mitges empreses de Catalunya, com la millora de la fiscalitat o la reducció de la burocràcia en l'activitat empresarial.

En una trobada encapçalada per Romero i el president de la patronal, Antoni Cañete, a la seu del Departament, han acordat constituir un grup de treball per treballar en la millora del sistema impositiu, segons informa la patronal en un comunicat.

A més, tots dos s'han compromès a constituir una comissió de treball per abordar el desplegament efectiu de la facilitació de l'activitat econòmica, la desburocratització, així com per millorar la relació entre l'empresa i l'administració pública.

Cañete ha afirmat: "Amb una fiscalitat adaptada a la grandària empresarial, atraurem i retindrem talent a més d'impulsar el creixement, la competitivitat i la viabilitat del teixit productiu en benefici del progrés social".

Sobre la millora de l'accés al finançament de les pimes, Pimec ha destacat la importància d"explorar les potencialitats de l'Institut Català de Finances com a banca d'inversió pública per convertir-lo en un referent clau per al creixement i la inversió empresarials".

ASSISTENTS

Per part de la Conselleria han estat el director general de Fons Europeus i Ajudes d'Estat, Aleix Cubells, i la cap de Gabinet de la consellera, Cristina González.

També han participat des de Pimec els vicepresidents Mireia Cammany i Àlex Goñi; el secretari general, Josep Ginesta; el president de la Comissió Econòmic-fiscal, Joan Maria Gimeno; el de la Comissió de Col·laboració Públic-privat, Josep Tres; el representant permanent a Madrid, Ferran Bel; la membre de la Comissió Econòmic-fiscal Sílvia Gabarró i el cap del Gabinet de Presidència, Andrés da Silva.