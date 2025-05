Rollán rebutja que Feijóo presenti una moció de censura sense suports perquè pot tenir "efecte bumerang" per a Sánchez

S'obre a la possibilitat de regular per llei la convocatòria d'eleccions si un govern no aprova el pressupost

MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Senat, Pedro Rollán, considera que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha de fer el pas de presentar una moció de censura al Congrés si no compta amb suports i no hi ha "probabilitat numèrica que tiri endavant", ja que, segons ha subratllat, aquest moviment pot tenir un "efecte bumerang" per al cap de l'executiu, Pedro Sánchez.

"Jo soc de l'opinió que les mocions de censura no s'anuncien, sinó que es presenten si tens una probabilitat numèrica que tirin endavant perquè si no poden tenir un efecte bumerang i que qui se senti assenyalat perquè la moció de censura no hagi prosperat interpreti que està confirmat", ha assegurat Rollán en una entrevista amb Europa Press.

Preguntat per si malgrat la falta de suports en aquest moment Feijóo hauria de fer el pas de portar aquesta moció al Congrés, com li exigeix Vox, Rollán ha insistit que cal registrar una moció de censura si "numèricament hi ha probabilitats que tiri endavant". "Si la suma és zero, no", ha emfatitzat.

El líder del PP va fer dijous passat una crida als socis de Sánchez, que fa set anys el van defensar en una moció de censura, i els va traslladar que està a la seva "disposició". Segons va advertir, els "arrossegarà" si continuen avalant el cap de l'executiu i "la majoria dels espanyols decents els farà còmplices d'aquesta degradació".

ANAR A LES URNES SI NO HI HA PRESSUPOSTOS

El president del Senat ha criticat que en aquesta legislatura s'hagin modificat "prou bé els llindars i les vares de mesurar", ja que, segons ha dit, "hi va haver un temps en aquest país en què si el govern no era capaç de tirar un pressupost endavant, es convocaven eleccions".

Segons Rollán, si s'aspira a "la responsabilitat de govern és per governar, no per resistir" i en aquesta legislatura estan veient totes les setmanes "noves denúncies, nous escàndols, nous episodis de lampisteria" i "assenyalaments cap a membres destacats de la Guàrdia Civil que només investiguen allò que els mana un magistrat", en al·lusió als àudios publicats contra l'UCO.

Dit això, ha assenyalat que en aquesta legislatura "tan atípica" i "tan anòmala", en la qual el Govern central està "governant d'esquena a les Corts" i "no disposa de pressupostos", la "cosa més saludable és convocar eleccions i preguntar a la gent".

"Si el president del govern té raó, es confirmarà i millorarà les seves expectatives electorals i si està equivocat, doncs el resultat serà possiblement un nou govern amb un suport ampli i majoritari", ha manifestat.

Preguntat per si creu que s'hauria de regular per llei que en cas que un govern no aprovi els pressupostos, s'han de convocar eleccions, ha admès que "possiblement sí, perquè la investidura és només la línia de sortida" i, per tant, si un executiu no disposa d'uns comptes públics, "quin sentit té continuar".

Segons ha subratllat, l'oposició "no està obligada a defensar el govern" sinó que és el Govern central "el que ha de seduir, el que ha de convèncer" i "el que ha de fer grans polítiques d'estat des de la centralitat per aconseguir que t'acompanyin" altres formacions. "I això en aquesta legislatura no està tenint lloc", ha lamentat.

Després d'assegurar que la Constitució és "clara", ha recalcat que la investidura és "el punt de partida" per aplicar "un full de ruta articulat a través d'uns pressupostos". "La voluntat pot ser molta, però si no disposes d'uns pressupostos estaràs tot el sant dia amb el fre de mà posat. I aquest país no l'hi pot permetre perquè encara no hem recuperat plenament tot el que vam perdre per l'efecte de la covid-19", ha postil·lat.

UNA LEGISLATURA "CONVULSA I ABSOLUTAMENT IMPRODUCTIVA"

A parer seu, en aquesta legislatura, "més que a cap altra", cal tenir un govern "àgil", "dinàmic" i que governi "tendint la mà a les comunitats autònomes". No obstant això, ha dit que és "una legislatura convulsa i absolutament improductiva" en la qual "totes les sospites de corrupció i escàndol l'únic que fan és perdre la confiança dels espanyols en les seves institucions".

Preguntat per si creu que les comissions d'investigació es fan servir com a arma aquesta legislatura per part dels partits, Rollán ha assenyalat que a les compareixences d'aquestes comissions "s'ha aconseguit obtenir informació que ha estat molt vàlida" per "esclarir" i "establir criteris objectius que poguessin derivar en responsabilitats polítiques", atès que "les responsabilitats judicials s'instrueixen on correspon, que és a la justícia".

"Són camins paral·lels i que en cap cas ni convergeixen i ni tan sols se solapen. És cert que alguns dels compareixents s'han acollit al seu dret a no declarar, en trobar-se immersos en un procés judicial, però molts altres no ho han fet", ha destacat.

CONGRÉS DEL PP: "ENFORTIR" EQUIPS PER "GUANYAR"

Davant del XXI Congrés Nacional Extraordinari que el PP celebrarà al juliol i els possibles canvis a la cúpula del partit que pot fer Feijóo, Rollán ha indicat que la incorporació de "nous homes i noves dones" amb l'objectiu d'"enfortir els equips" és "sempre una cosa positiva si el rerefons de tot això és el de ser una gran alternativa" que porti "no només a guanyar les eleccions" sinó a fer-ho "d'una manera molt àmplia per poder governar en solitari".

Sobre el sistema de primàries del PP i la possibilitat de tornar a l'anterior model basat en compromissaris, Rollán ha declinat pronunciar-se i ha expressat la seva confiança en els que tenen la responsabilitat d'elaborar la ponència d'estatuts davant d'aquest conclave.

Quant a si la ponència política del PP hauria d'aclarir la relació amb Vox i els partits independentistes, Rollán s'ha limitat a assegurar que el PP manté una relació "respectuosa" amb totes les formacions, deixant clara la seva "distància" amb Bildu.

"El que cap en la Constitució és objecte de debat. El que no cap a la Constitució no val la pena dedicar-li temps", ha resolt el president de la cambra alta, per afegir que un governant està "per resoldre els problemes de la gent".

Finalment, Rollán ha elogiat la trajectòria del president del PP. "A mi em tranquil·litza prou bé la sensatesa, el seny i la trajectòria irreprotxable d'Alberto Núñez Feijóo, que ha estat capaç de trobar un equilibri perfecte dins d'una formació política", ha finalitzat.