Roldán (PP) retreu a Illa no haver informat encara sobre PISA: "És incapaç de gestionar"

El PP no assistirà als actes institucionals de la Diada
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, no haver donat explicacions encara sobre l'error en la mostra que va excloure Catalunya de l'informe PISA: "És incapaç de gestionar absolutament res".
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, Roldán ha criticat que Illa "no ha trobat el moment per donar cap explicació".
"Continuem sense saber qui va donar l'ordre d'excloure determinats alumnes i, sobretot, també qui va donar l'ordre de tapar aquests fets", ha afegit.
Ha lamentat que el curs escolar "va acabar amb 16 vagues i avui comença amb una nova convocatòria" amb la vaga de docents d'aquest dimarts.
"Van vendre gestió i han portat crisi, van vendre una nova etapa i han portat més decadència. Són un frau", ha sentenciat la portaveu popular.
DIADA DE CATALUNYA
Preguntada per si aniran als actes institucionals per la Diada de Catalunya d'aquest divendres, Roldán ha dit que el PP no hi participarà.
No obstant això, la formació farà "una declaració de suport a tots els catalans, també a aquells que no segueixen el dictat separatista", en una convocatòria al marge dels actes institucionals.