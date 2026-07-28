Roldán (PP) respecta les resolucions del Suprem però afirma que l'amnistia és "una llei injusta"

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha manifestat aquest dimarts que respecta les resolucions del Tribunal Suprem (TS) però ha afirmat que l'amnistia els sembla "una llei injusta". "És una llei feta a mida dels interessos polítics del president Sánchez i, per tant, és una llei que no hauria d'haver vist mai la llum", ha sostingut en una roda de premsa després que el TS hagi amnistiat 4 membres de la Mesa del Parlament del 2017 condemnats per desobediència i l'exconsellera Meritxell Serret.
També ha advertit que, malgrat que ara els amnistiïn, "això no esborra tot el que va passar a Catalunya i tot el dany que es va fer a aquesta societat".