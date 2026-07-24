Roldán (PP) exigeix a Niubó explicar al Parlament el "greu error" en les proves Pisa

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha exigit aquest divendres que la consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó, expliqui a la cambra catalana el "greu error" en la gestió de les proves Pisa, que impedirà comparar els resultats de Catalunya amb els d'anteriors edicions i amb la resta de comunitats autònomes.
En un comunicat, expliquen que també han registrat una bateria de preguntes parlamentàries perquè el Govern detalli "què va passar exactament, qui n'és el responsable, quan va tenir constància de la incidència i quines mesures pensa adoptar per depurar responsabilitats i evitar que una situació semblant es torni a repetir".
Per Roldán, aquest fet arriba "quan Catalunya travessa el seu pitjor moment en matèria educativa" i ha lamentat que el Govern s'escudi en un suposat error tècnic.
"Quan els errors s'acumulen, ja no n'hi ha prou amb excuses. Els catalans mereixen responsables polítics que donin la cara", ha reclamat la portaveu popular, que ha acusat el Govern d'estar més preocupat de mantenir contents ERC que de garantir una educació de qualitat.
També ha lamentat els resultats educatius dels darrers anys i ha reiterat que el model d'immersió lingüística és "perjudicial" per al nivell educatiu dels alumnes.