Roldán (PP) exigeix al Govern que "s'acatin les sentències lingüístiques" per parlar sobre educació

Acusa Illa de no escoltar els docents: "No ha entès absolutament res"
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha afirmat que per poder abordar amb el Govern el model educatiu és "imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques" i que es respectin els drets dels alumnes.
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, preguntada per si el PP anirà a la reunió sobre educació convocada per la Generalitat, ha respost que estudiaran la proposta però que el primer és "començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies".
"Potser a partir d'aquí podem parlar d'alguna cosa", ha afegit, tot i que ha evitat respondre si es tracta d'una condició que posa el PP per assistir a la reunió.
LA SOLUCIÓ NO SÓN ELS AIRES CONDICIONATS
Roldán ha criticat la conferència del president Salvador Illa d'aquest dilluns i ha apuntat que "no li queda més remei que parlar de futur perquè és incapaç de gestionar el present".
En aquest sentit, ha afirmat que "el problema de l'educació no passa per posar uns aires condicionats", i ha assenyalat models educatius com el de Madrid o Castella i Lleó, que veu exitosos, com un exemple a seguir a Catalunya.
"Si Illa creu que amb posar uns aires condicionats posarà fi al malestar dels docents, és que no ha entès absolutament res. És que no els escolta quan es reuneix amb ells", ha assegurat.
I ha resolt: "Si l'única acció que coneix aquest govern és la de fer anuncis, Salvador Illa no té un pla de govern, té un pla de màrqueting".