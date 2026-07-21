Roldán (PP) demana de nou que Illa comparegui per explicar la "corrupció" dels socialistes

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha tornat a demanar aquest dimarts que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui al Parlament per donar explicacions de la "corrupció del Partit Socialista i els dubtes pel finançament de la campanya autonòmica".
Ho ha reclamat en una roda de premsa a la cambra després que la Junta de Portaveus hagi acordat la compareixença d'Illa per informar sobre els canvis en el Govern després del nomenament de Raúl Moreno com a nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo.
"Per explicar els canvis de cadira sí que compareix, i per cert perquè l'obliga el Reglament, però per donar la cara per la corrupció del seu partit, per a això ja s'amaga", ha retret.
Després de felicitar la selecció espanyola per guanyar el Mundial, ha explicat que han registrat una petició a la Mesa per rebre'ls i retre'ls homenatge perquè "aquesta cambra representa tots els catalans i no pot donar l'esquena a una alegria compartida per milions de ciutadans".
"És un orgull per a tota la nostra nació, també per a Catalunya, perquè Catalunya és Espanya, tot i que a alguns els pesi", ha resolt.