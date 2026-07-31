Roldán (PP) demana eleccions a Illa: "Catalunya està pitjor que fa dos anys, i semblava impossible"

BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, convocar eleccions després de la seva compareixença de balanç del curs polític: "Catalunya està pitjor que fa dos anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit".
"Ha resultat ser un frau polític, porta dos anys de gestió i no ha fet absolutament res", ha dit aquest divendres en una roda de premsa al Parlament, en la qual ha demanat a ERC, els Comuns i el Govern deixar de destruir el futur de Catalunya amb lleis com la de la compra especulativa.
Roldán ha afegit que, després d'aquests 2 anys de mandat d'Illa, Catalunya té pitjors serveis públics, pitjors resultats educatius i "un govern que està més dedicat, més preocupat per la propaganda que per resoldre els problemes dels ciutadans".
Respecte a l'error en les proves Pisa, ha criticat que el Govern sabia "des de feia mesos aquestes greus irregularitats detectades i no van dir absolutament res", per la qual cosa ha exigit explicacions.
CEUTA
Roldán ha assegurat que la situació a Ceuta "no es pot despatxar com un simple episodi migratori", ja que, segons ella, és una situació d'extrema gravetat que afecta la sobirania nacional, la seguretat i la capacitat de l'Estat per defensar les fronteres.
"Fa temps que advertim que les polítiques del Partit Socialista estaven generant un perillós efecte crida", ha afegit, i ha afirmat que el PP utilitzarà tots els instruments polítics que estiguin al seu abast per protegir els ciutadans de Ceuta i Melilla.