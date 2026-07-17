Roldán (PP) creu que Puente desafia el Suprem a instar Puigdemont a tornar tot i que el detinguin

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha assegurat que el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, està desafiant el Tribunal Suprem (TS) a instar el líder de Junts, Carles Puigdemont, a tornar a Espanya després de l'aval a la llei d'amnistia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).
"Sou una vergonya democràtica", ha expressat Roldán en una anotació a X recollida per Europa Press aquest divendres.
El ministre ha afirmat una entrevista a 'Las Mañanas de RNE' que el retorn de l'expresident català seria un gest de lideratge polític: "Si jo no puc circular lliurement per un país que ha decidit que jo sigui lliure doncs avergonyim-nos tots d'una vegada".