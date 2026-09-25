Roldán (PP) avisa que no participaran en un pacte educatiu "destinat a blindar" el model actual

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha avisat el Govern que no participaran en un pacte educatiu "destinat a blindar un model que no ha millorat les coses", i l'ha acusat d'agreujar la situació educativa de Catalunya amb males decisions i l'escàndol de les proves Pisa.
Així s'ha pronunciat en una roda de premsa aquest divendres després de la reunió del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Educació, Ester Niubó, amb representants dels grups parlamentaris per obrir el debat sobre l'educació catalana, a la qual Roldán ha explicat que finalment han decidit assistir perquè han percebut una "música diferent" en el discurs d'Illa de dimecres al Parlament.
"Per primera vegada el president reconeixia que el model ha fracassat. És un primer punt de partida", ha reconegut Roldán, que ha detallat que també s'han compromès a assistir a les primeres reunions dels dos grups de treball que s'ha acordat crear després d'aquesta primera reunió.
No obstant això, Roldán ha advertit que decidiran què faran si detecten que són una cortina de fum o hi ha temes dels quals no poden parlar: "Si hi ha una intenció de canviar el model, reconèixer que les coses no s'han fet bé, el PP allargarà la mà", ha destacat.
La portaveu popular s'ha mostrat d'acord en que s'arribi a una inversió del 6% del PIB català en educació, però ha demanat concrecions i calendarització, i ha afegit que "no només és un problema de finançament, és un problema de model educatiu, de dalt a baix".
Entre les prioritats que ha exposat el PP en la reunió, Roldán ha detallat que han incidit en el model lingüístic, ja que volen que es tingui en compte "els beneficis de l'aprenentatge en la llengua materna", i ha afegit que el Govern en cap moment els ha traslladat que aquest tema estigués fora de debat, després que Niubó hagi dit en la roda de premsa posterior a la reunió que el model lingüístic no estava damunt la taula.