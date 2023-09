Roldán (PP) avisa Aragonès que intentaran aturar la "infàmia" d'una possible amnistia

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP al Parlament Lorena Roldán ha avisat aquest dimarts al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que faran el que estigui a les seves mans per aturar la "infàmia" d'una possible amnistia.

"Aragonès ha confirmat la infàmia de Pedro Sánchez, ha dit que l'amnistia està feta i que només era un punt de partida. Probablement sigui l'única veritat que ha dit en tot el discurs. És el punt de partida de la indignitat, de la cacicada i de la desigualtat entre espanyols", ha sostingut en una roda de premsa després del discurs del president català en el debat de política general del Parlament.

Per Roldán, una prova que no representa tots els catalans és que quan l'independentisme té la clau d'un possible govern espanyol "no demana per a tothom, només per uns quants".

"Qui no té escrúpols ni principis ho té més fàcil, però no tot s'hi val i defensarem la llibertat i la igualtat costi el que costi", ha remarcat Roldán, que ha acusat Aragonès d'eludir l'autocrítica.

En la seva opinió, la Catalunya a la qual ha apel·lat el president de la Generalitat és "la Catalunya del desacord i la decadència, i tot per culpa del nacionalisme".

"El llegat que ens deixa el separatisme és decadència i mentides", ha sostingut la diputat del PP català.