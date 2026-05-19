Roget (Foment) celebra que hi hagi pressupostos i reclama una deflactació fiscal: "És de justícia"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
El vicepresident de Foment del Treball Joan Roget ha celebrat que Catalunya tingui uns pressupostos aprovats aquest 2026 i ha reclamat que els nous comptes incloguin una deflactació fiscal: "És de justícia".
En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Govern amb la patronal, els sindicats i ens municipalistes prèvia a la comissió bilateral Estat-Generalitat de dimecres, ha assegurat que tenir pressupostos permet assegurar inversions per abordar els reptes pendents de Catalunya, però ha apel·lat a la "prudència" perquè encara no tenen els detalls dels comptes i caldrà esperar a la tramitació parlamentària.
"Pensem que pressupostos sí, estabilitat també, naturalment, però no a costa de posar més impostos a les famílies i sobretot a les empreses", ha sostingut Roget, que ha afegit que les petites i mitjanes empreses han de tenir recursos per fer inversions, sobretot en temes d'innovació.
També ha celebrat que s'hagi pactat la creació d'un Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya, ja que considera que "és important l'execució dels terminis" de les inversions.
"Fa temps que parlem des de Foment de la situació de les infraestructures, i per tant, qualsevol mesura per assegurar-nos que l'execució és superior i que es fan les infraestructures necessàries per protegir i ajudar la nostra indústria, és important", després d'esmentar inversions com la B-40, l'Aeroport i la xarxa elèctrica per a la indústria.