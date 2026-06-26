Rodríguez sobre la seva sortida de la secretaria general del PPC: "He fet tot el que havia de fer"

Afirma que "no hi ha negociacions" obertes per a una moció de censura contra Sánchez
BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya (PPC), Santi Rodríguez, ha defensat una renovació en el partit davant la seva imminent sortida de la secretaria general, que es materialitzarà aquest dissabte en el congrés: "Després de 5 anys he fet tot el que havia de fer".
Ho ha dit en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press aquest divendres, l'última com a secretari general, en la qual ha assegurat que no repetirà en el càrrec perquè "li ho han demanat", tot i que afirma que sabia que era un càrrec en interinitat.
"Entenc que si el lideratge ha de continuar sent exactament a través d'Alejandro Fernández, hi ha d'haver un revulsiu", ha sostingut sobre el president del partit i únic candidat a la reelecció.
Preguntat per qui creu que l'hauria de substituir i per si considera que el portaveu al Parlament, Juan Fernández, seria la persona idònia, Rodríguez ha apuntat que té la seva opinió, però rebutja manifestar-la: "Soc lliure, però el que no vull és muntar un pollastre".
LES DIFERÈNCIES "S'HAN MAGNIFICAT"
Rodríguez ha assegurat que, en la ponència que es debatrà i votarà durant el congrés, el partit es desmarca "de les posicions dels partits nacionalistes i del propi PSC", i ha subratllat que el PP no es resigna a no governar mai a Catalunya.
El PPC celebrarà dissabte el seu primer congrés després de vuit anys i reelegirà Alejandro Fernández com a president amb la presència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i amb la incògnita de qui substituirà finalment Rodríguez com a número 2 del partit a Catalunya.
Preguntat per si aquesta figura s'elegirà mirant de trobar un consens més gran entre les diferents posicions internes del partit, Rodríguez ha assegurat que "s'han magnificat al llarg del temps les discrepàncies que van ser puntuals entre Alejandro Fernández i Feijóo".
ELECCIONS DAVANT EL "BLOQUEIG"
D'altra banda, preguntat per si hi ha marge perquè el PP pugui sumar vots per a una moció de censura contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, al Congrés, el també diputat a la cambra baixa ha afirmat que "no hi ha negociacions" obertes.
"Hi ha un bloqueig i l'única cosa que pot passar és que el president dissolgui les Corts i convoqui eleccions anticipades", i ha qualificat la situació d'absolutament insostenible per la pèrdua de la majoria de suport al Govern central.
Sobre la relació del PP amb Junts, ha dit que hi ha "discrepàncies de fons en determinats tipus de polítiques", expressades en el model de país que plantegen tots dos partits, però ha subratllat que hi ha altres àmbits en els quals coincideixen i ha subscrit les paraules del secretari general del PP, Miguel Tellado, sobre que la situació actual no és la mateixa que el 2017.