Rodríguez (PP) veu molts motius perquè Sánchez "desisteixi" i avanci eleccions

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP català, Santi Rodríguez, està convençut que "hi ha motius més que suficients perquè un president desisteixi de la seva resistència" i Pedro Sánchez avanci eleccions.

En una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press aquest dilluns, ha afirmat que, si Sánchez no les convoca, el PP continuarà "expressant el malestar" del partit i, segons ell, d'una part important de la societat.

Preguntat per una possible moció de censura, ha dit que ja l'han plantejat repetidament, però que és legítim que hi hagi grups parlamentaris, com Junts i PNB, "que se sentin més còmodes amb la corrupció del govern de Pedro Sánchez i del PSOE".

"El que no farem serà presentar una moció de censura sense probabilitats que pugui prosperar", i ha afegit que el que ha de fer Sánchez és dissoldre el Congrés i avançar les eleccions.

ALIANÇA AMB JUNTS

En referència a les relacions amb Junts, Rodríguez ha assegurat que el PP és on ha sigut sempre: "En tot cas, qui ha canviat segurament serà la Convergència d'abans o aquest espai postconvergent. Tenen altres prioritats".

Sobre si poden ser aliats en un futur, ha dit que no descarten res i ha afegit que "l'alternativa a Vox no és Junts".

A més, està convençut que en les actuals circumstàncies hi ha una majoria alternativa al govern de Sánchez i que la seva aspiració "és governar i fer-ho en solitari".

Ha explicat que el PP serà on ha sigut sempre i que, en tot cas, seran les altres forces polítiques les que han de decidir si prefereixen continuar amb les actuals circumstàncies del govern i el PSOE o prefereixen una alternança al Govern central.

EL CATALÀ A LA CONFERÈNCIA

Rodríguez ha assenyalat, en relació amb la Conferència de Presidents de divendres, que és una ofensa que es pretengui normalitzar una cosa que no és normal, com considera que és parlar en les llengües cooficials a les institucions o a les conferències presidencials: "Perquè al carrer, a Catalunya, vostè ha vist algú amb els auriculars i amb traducció simultània?".

"No podem estar permanentment posant-nos i traient-nos auriculars, quan fora de les cambres el diàleg normal és en castellà i ens entenem perfectament en castellà", ha afegit, per la qual cosa ha dit textualment que la promoció del català no passa per aquests espectacles.

Preguntat per l'oficialitat del català a la UE, ha respost que el PP no ha fet "cap campanya en contra d'aquesta possibilitat", i que el que es debatia no era això, sinó si Sánchez complia la seva promesa amb Junts i podia continuar al Govern central amb el seu suport, segons ell.