Rodríguez (PP) veu "insostenible" la situació de Rodalies i demana la dimissió de Puente i Paneque

El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha qualificat aquest dilluns d'"insostenible" la situació de Rodalies a Catalunya, i ha demanat la dimissió del ministre de Transports, Óscar Puente, i de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que són, a parer seu, els màxims responsables en aquest àmbit del Govern central i la Generalitat.
"És d'una incompetència manifesta. I mentre alguns estan distrets creant noves empreses que els permeten continuar en governs i no serveixen absolutament de res, els ciutadans pateixen un servei més que deficient", ha assegurat en una roda de premsa a la seu del partit.
Rodríguez ha acusat el govern de Salvador Illa d'estar "absolutament desorientat amb el caos que s'ha viscut a Rodalies" i d'anar textualment amb molta cura amb qui i com exigeixen solucions.
"No ens fa l'efecte que el Ministeri hagi tingut gaire preocupació pel que estava passant a Rodalies de Catalunya", ha afegit.
I, en oposició al debat sobre la gestió de Rodalies amb l'empresa mixta, ha demanat centrar-se en qüestions operatives amb un pla de xoc amb infraestructures, més personal, informes trimestrals d'evolució i més manteniment, entre altres coses.
CRÍTIQUES PER LA DESINVERSIÓ
Preguntat per les crítiques que els altres partits fan al PP per la desinversió a Rodalies durant els seus governs, Rodríguez ha apuntat que fa 8 anys que governa el PSOE, qui ha afirmat que ha de retre comptes.
"El que estem patint avui no és culpa d'altres governs de la història, sinó que és culpa del passat més recent, que són aquests 8 anys del govern del PSOE", ha sostingut.
També ha afirmat que Renfe i Adif "han estat colonitzades pel PSOE i estaven en el seu moment més ocupades servint comissions a determinats polítics".
"La situació tant de Rodalies com del ferrocarril en general és fruit d'un govern irresponsable que 8 anys després ha tingut més afany de controlar les empreses públiques i tapar la corrupció que d'exercir i governar amb diligència les seves competències", ha conclòs.